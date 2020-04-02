Nijerya'da 3 köye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

AA

Güney Kaduna Halkları Birliği Başkanı Luka Binniyat, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guruku, Kuduru ve Jagindi köylerine giden motosikletli kişilerin etrafa rastgele ateş ettiğini belirtti.

Binniyat, saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırganların bölgede birçok evi, gıda ürünlerini ve araçları ateşe verdiğini de aktaran Luka Binniyat, çok sayıda köylünün de korkudan evlerini terk ettiğini kaydetti.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.