Nijerya'da 3 bin 876 mahkum firarda

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki hapishanelere düzenlenen saldırılarda 4 bin 860 mahkumun firar ettiğini bildirdi.

Aregbesola, hapishaneden kaçan mahkumlardan 984'ünün yakalandığını kaydederek 3 bin 876 mahkumun firarda olduğunu söyledi.

Nijerya hükümetinin, kaçan mahkumları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aregbesola, vatandaşlara firari mahkumlara yardım etmemeleri çağrısında bulundu.

Aregbesola, hükümetin, firar olaylarını engellemek için hapishanelerde biyometrik sisteme geçeceğini ifade etti.