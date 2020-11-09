Nijerya'da 17,5 milyon çocuk eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum

AA

Nijerya'da faaliyet gösteren sivil örgüt Yaşam Destek Ağının (LSN) direktörü Itunuoluwa Ajayi, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'daki eğitim ve sağlık sorununa dikkati çekti.

Ajayi, iç çatışmalar ve maddi inkansızlıklar nedeniyle ülkede 17,5 milyon çocuğun eğitim ve sağlık imkanlarına erişiminin olmadığını belirtti.

Vatandaşların yüzde 13'ünün yoksulluk nedeniyle evsiz kaldığına işaret eden Ajayi, "Özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki yoksulluk, halk arasında derin bir öfke yarattı." ifadesini kullandı.

Ajayi, bu durumun önlemesi için hükümete, acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Nijerya'da okula gidemeyenlerin çoğunluğunu, göçebe sığır çobanları, balıkçılıkla uğraşan çocuklar ya da çiftçi ailelerin çocukları oluşturuyor.

Çocukların okula gidememesi ve tıbbi tesislere erişememesinde, yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları etkili oluyor.