Nijerya'da 11 günde 76 kişi sarı hummadan hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin Delta, Enugu ve Bauchi eyaletlerinde sarı hummanın patlak verdiğini belirtti.

Ihekweazu, "1-11 Kasım arasında üç eyalette 222 sarı humma vakası tespit edildi ve salgın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Delta'da 35, Enugu'da 33 ve Bauchi'de 8 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Ihekweazu, salgına karşı önlemler almaya başladıklarını ifade etti.

Ihekweazu, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.

Nijerya'da geçen yıl sarı humma salgını nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.