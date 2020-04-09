Nijerya'da 1 otomobil ile 6 petrol tankerinin karıştığı kazada 12 kişi ölü

Kwara Eyaleti İtfaiye Direktörü Alhaji Abdulwaheed lyanda-Yakub, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Oke-Oyi bölgesindeki petrol deposunda 1 otomobil ile 6 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

lyanda-Yakub, çarpışmanın ardından çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran lyanda-Yakub, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

lyanda-Yakub, kazanın otomobilin sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını söyledi.