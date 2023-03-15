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Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor... Birçok oyuncusuna talipler olan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Mauro Icardi'nin bonservisini satın almak için girişimlerde bulunan Galatasaray'la ilgili bir iddia da Nijerya'dan geldi.

Cimbom'un kariyerini Cremonese'de sürdüren Cyriel Dessers ile ilgilendiği öne sürüldü. Belçika'da doğup büyüdükten sonra kısa süre Hollanda'da top koşturan, sonrasında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun Cremonese ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların Icardi transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda 1.85 boyundaki Dessers için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Ekim 2020'de Nijerya ile A Milli olan Dessers, bu sezon Serie A'da 20 maçta 5 gol kaydetti.

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