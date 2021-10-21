Erdoğan'ın ziyaretini Nijerya basını yakın takip etti

AA

Nijerya'nın en bilinen basın kuruluşlarından "Daily Trust", "Punch" "Channels TV", ziyarete ilişkin haberlerinde, Erdoğan'ın FETÖ'ye ilişkin açıklamalarını "Bana darbe girişiminde bulunan teröristler Nijerya'da" şeklinde başlığa taşıdı.

"Punch" da FETÖ'nün Türkiye'de 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin arkasında olduğunu vurguladı.

"Daily Trust" da iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını belirterek Türkiye'nin Nijerya'ya terörle mücadelede yardımcı olacağı bildirdi.

"ZİYARET; SAĞLAM, SICAK VE SAMİMİ İLİŞKİLERİN YANSIMASI"

Ülkenin en yaygın haber sitelerinden "Premium Times" da haberinde "Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Erdoğan'a övgü" başlığını kullandı.

Haberde, Buhari'nin, mevkidaşı Erdoğan'ın insani desteğe ihtiyacı olan milyonlarca mülteciyi barındırmak için ülkesinin sınırlarını açtığı için övgüde bulunduğuna yer verildi.

Ayrıca, Buhari'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ülkeye 2 günlük ziyaretini Türkiye ile Nijerya arasındaki "sağlam, sıcak ve samimi ikili ilişkilerin" bir yansıması olarak nitelendirdiğine işaret edildi.

Haberlerde, ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma sanayi, maden ve enerji gibi birçok alanda anlaşmalar yapıldığına değinildi.

"The Authority" ve "The Sun" gazeteleri de Emine Erdoğan'ın başkent Abuja'da Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açılışını gerçekleştirdiğine haberlerinde yer verdi.