Nijerya, BAE hava yollarına uçuş yasağını kaldırdı

AA

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, hükümetin BAE ile yaptığı görüşmelerin ardından yasağın kaldırma kararına ulaşıldığını belirtti.

Hükümetin Emirates Hava Yollarına uyguladığı uçuş yasağın bugünden itibaren kaldırdığını ifade eden Sirika, yasağın kaldırılmasının koşulsuz olduğunu açıkladı.

Sirika, ayrıca BAE'nin Nijeryalılara uyguladığı tüm seyahat kısıtlamalarını da kaldırdığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, Emirates Hava Yollarına PCR testi olmayan yolcuları aldığı gerekçesiyle mart ayında uçuş yasağı uygulamıştı. BAE buna karşın Nijerya'dan gelen yolcuları ülkeye girmelerini yasaklamıştı.