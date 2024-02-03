Nijerya, Afrika Kupası'nda Angola'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Angola'yı 1-0 yenerek yarı finale çıktı.
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek final turunda, Nijerya ile Angola karşılaştı.
Nijerya, Angola'yı 41. dakikada Ademola Lookman'nın golüyle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu 90+5. dakikada oyuna girerken, Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi-Samuel ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.