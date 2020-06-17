Nijer'de Kovid-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 36 artarak 1016'ya ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 885 kişinin iyileştiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.