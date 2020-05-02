Nijer'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 216 kişi gözaltına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, emniyet yetkilisi Wasiu Abiodun, Kovid-19 vakalarının yayılmasını engelleme amaçlı "yüzü, ağız ve burnu kapatacak şekilde kapama" kuralı, sokağa çıkma, sosyal etkinlik yasağı gibi tedbirleri ihlal eden 216 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Abiodun, bunlardan 12'sinin serbest bırakıldığını, diğerlerinin bir kısmının ise 6 ay hapis ya da para cezasına çarptırıldığını belirtti.
Nijer'de şimdiye kadar görülen 728 Kovid-19 vakasından 478'i iyileşirken, 33 kişi hayatını kaybetti.
- Kongo Demokratik Cumhuriyetinde aşırı kalabalık cezaevinde 41 vaka
Diğer yandan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) aşırı kalabalık bir askeri cezaevinde 41 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
KDC Sağlık Bakanı Eteni Longondo, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, ülkede son olarak tespit edilen 72 yeni vakadan 41'inin başkent Kinşasa'daki Ndolo askeri cezaevinde görüldüğünü ifade etti.
Longondo, aşırı kalabalık cezaevinde mahkumlara Kovid-19 testi yapmaya devam edeceklerini, muhtemelen sayının artacağını kaydetti.
Virüsün hapishaneye yemek getiren biri tarafından taşındığını belirten Longondo, pozitif vakaların cezaevi bahçesinde bir çadırda izole edileceğini aktardı.
Bakan Longondo, başkentteki diğer büyük cezaevi Makala'da henüz vaka görülmediğini dile getirdi.
Makala cezaevi kapasitesinin 4 katı mahkumu barındırıyor.
Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında hafif suçlardan hüküm giymiş bin 200 mahkum serbest bırakılmıştı.
KDC'de şu ana kadar görülen 572 Kovid-19 vakasından 73'ü iyileşirken, 31 kişi hayatını kaybetti.
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