Nijer'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2021'e kadar ara verilecek

Hükümetten yapılan açıklamada, vaka sayısının yükselmesi nedeniyle okulların bir süre kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, eğitim-öğretime 17 Aralık-1 Ocak arası ara verileceği kaydedildi.

Nijer'de salgının başından bu yana 2 bin 160 kişi hastalığa yakalandı ve 80 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun süredir yeni vaka görülmeyen ülkede, son birkaç haftadır günlük yeni hasta sayısı 20-30 bandında seyrediyordu.