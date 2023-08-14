Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Nijer'de cunta, Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor

        Nijer'de cunta, Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor

        Nijer'de yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 06:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijer'de cunta, Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u "vatana ihanetten" yargılamak istediğini duyurdu.

        Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin "geçiş hükümeti" hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.

        REKLAM

        Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da "devrik hükümet yetkilileriyle" dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.

        NİJER'DEKİ ASKERİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Muhammed Bazum (sağda)
        Muhammed Bazum (sağda)

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

        CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #nijer
        #haberler
        #Muhammed Bazum
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 puan Dzeko'dan!
        3 puan Dzeko'dan!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Habertürk Anasayfa