Nijer'de 75 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Nijerya sınırına yakın bölgede Boko Haram'a yönelik düzenlenen 2 operasyonda 75 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Diffa kentinde pazartesi günü Boko Haram üyeleriyle çıkan çatışmada 25 kişiden oluşan terörist grubun tamamının öldürüldüğü, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, aynı gün Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer'in sınırlarının olduğu Çad Gölü bölgesine Çok Uluslu Ortak Görev Gücü’nün (MNJTF) hava saldırısı ve topçu ateşinde 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiği kaydedildi.
Boko Haram üyelerinin 3 Mayıs’ta Diffa'daki sınır karakoluna saldırısının ardından çıkan çatışmada da 50 terörist öldürülmüş, 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.
Nijer'de 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Saldırıların hedefindeki Diffa kenti ise Birleşmiş Milletler verilerine göre Nijer ve çevre ülkelerden 200 binden fazla sığınmacı ile mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Çad Gölü havzasındaki ülkeler ve Benin, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurmuştu.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijerya'da da saldırılar düzenliyor.
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