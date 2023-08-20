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        Haberler Dünya Nijer'de 3 yıl içinde sivil yönetime geçiş tamamlanacak

        Nijer'de geçiş hükümeti lideri Tchiani: 3 yıl içinde sivil yönetime geçiş tamamlanacak

        Nijer'de askeri darbeyi gerçekleştiren Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin (CNSP) lideri Abdurrahmane Tchiani, ülkede sivil yönetime geçiş sürecinin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 07:11
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        Nijer'de 3 yıl içinde sivil yönetime geçiş tamamlanacak
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        Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

        CNSP lideri Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

        AA'nın haberine göre; amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, "Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak." dedi.

        Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.

        ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesinin "Pandora'nın Kutusunu" açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

        Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.

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