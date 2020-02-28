28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Soyunma odasına girene kadar belki hayatımızın en mutlu günüydü. Yukarıda maçı seyrediyorduk hiçbir şeyden de haberdar değildik. Dolayısıyla böyle büyük bir başarı, Avrupa´nın ilk 16´sına kalmanın mutluluğunu yaşarken, soyunma odasına girdiğimizde Hatay valimizin açıkladığı resmi şehit haberini duyunca gerçekten bu mutluluğumuz kursağımızda kaldı. Bütün soyunma odası da bu üzüntüyü yaşıyor. Böyle zamanlarda insanın söyleyeceği şeyler boğazında düğümleniyor. Öncelikle şehitlerimize Allah´tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum. Başakşehir´in Avrupa´daki bu başarısını da Türk milletine ve Türk askerine armağan ediyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Böyle dönemlerde kenetlenmeliyiz. Vatanımızı, barağımızı yüreğimizde hisseden biri olarak keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık. Gerçekten çok üzgünüz, sabır diliyoruz. Bu büyük başarıyı Mehmetçiğimize armağan ediyorum. Süper Lig´in bütün kulüp başkanları aradı. Başarı dileklerinde bulundu. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
ÖZDEMİR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Karşılaşmayı izleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Şu anda tabii Türkiyemizi Avrupa´da temsil eden tek takım Başakşehir. Ve buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Bu gece de Avrupa´nın iyi takımlarından biri sayılan Sporting´i iyi bir skor ile elemeyi bildiler ve ilk 16 takım arasına girdiler. Gerçekten Türkiye için Türk takımları için, federasyonumuz için çok başarılı bir haber. Bundan mutluluk duyarken maçın sonlarına doğru acı haberi maalesef öğrendik ve sevincimi bir anda büyük bir üzüntüye yerini terk etti. Türk milletinin başı sağ olsun. Şehit yakınlarımıza Allah sabırlar versin. Ve tabii Türk milleti büyük bir millet biz bunun altınında kalkarız bundan kimsenin şüphesi olmasın, Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağ olsun. Sevincimizin devam etmesini isterdik. Göksel başkanın dediği gibi keşke böyle bir netice olmasaydı, bu olay olmasaydı. Askerlerimiz, erlerimiz, yavrularımız böyle bir olayda şehit olmasalardı. Ama tabii olan budur. Türk milleti bunun altından kalkacak güçtedir. Hepimizin başı sağ olsun. Futbolcuları tek tek yürekten tebrik ediyorum. Okan hocamızı tebrik ediyorum. Başakşehir´in başta başkanı olmak üzere yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Türk milletinin gerçekten Avrupa´daki yüz akı oldular, başarılarının devam etmesini diliyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!