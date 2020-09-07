MHK'nin 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlerin katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, hakemlerin zorlu bir süreçte liglerin tamamlanması için fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Şimdi çok daha fazla fedakarlıklar gerektiren bir sezona başlıyoruz. Önümüzde Süper Lig'de 42 haftalık bir maraton var. Süper Lig ile birlikte TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 145 takımımız yer alacak. Yani bu sezon profesyonel liglerimizde toplamda 2 bin 548 maç oynanacak. Bu nedenle geniş bir hakem kadrosuna ihtiyacımız vardı ve buna göre düzenlemeler yapıldı. Üst klasman hakem sayımız 47'ye yükseldi. Yeni MHK ile bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğinize inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Merkez Hakem Kurulumuzda nöbet değişimi yaşandı. Sayın Zekeriya Alp’in istifasından sonra ivedilikle aksiyon aldık ve Sayın Serdar Tatlı başkanlığında yeni MHK'yi oluşturduk. Katkıları için Zekeriya Alp'e teşekkür ediyor, Sayın Serdar Tatlı ve değerli kurul üyelerimize sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Tatlı ve ekibinin çok kısa sürede hızlı kararlar alarak çalışmalarına başladıklarının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendilerinin uzun yıllar Türk hakemliğine hizmet etmesini diliyorum. Ben ve yönetim kurulumun, Serdar Tatlı ve siz hakemlerimize güveni tamdır. Biz artık MHK Başkanı ve MHK değiştirmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulumuz federasyonumuz için çok değerli bir kurul. Zira bizlerin başarısını hakemlerimizin performansıyla eşleştirenler var. O nedenle sizler başarılıysanız bizler de başarılıyız. Başarılı olmamız için, hem yeni kurulumuza hem siz hakemlerimize çok büyük görev düşüyor. Aranızda çok tecrübeli isimler var. Genç arkadaşlarımız da adeta gümbür gümbür geliyorlar. Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok. Yeter ki niyet kötü olmasın."

Geçen sezon hakemlerin tartışmaların odağında olduğunu ve haksız eleştiriler aldıklarını aktaran Nihat Özdemir, "Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gücü yetmez. Sizler bizlerin onuru, gururusunuz. Biz sizlerin hep aranızda durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ancak biliyoruz ki, sizler de bizler de ne karar verirsek verelim kimseyi memnun edemiyoruz. Maalesef ortak kaderimiz bu. Ne karar verirsek verelim, bir taraf mutsuz oluyor. Onun için bizlere düşen verdiğimiz tüm kararlardan emin olmamız, rahatsızlık duymamamız." şeklinde konuştu.

Teknolojinin artık hakemliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon olarak sizlerin başarılarına destek olması amacıyla teknolojiden sınırsız şekilde yararlanmak için önemli çalışmalar yaptık. Teknik donanımı yüksek, dünya standartlarında bir VAR Merkezi'ne sahibiz. Riva VAR Merkezi, FIFA ve UEFA nezdinde VAR'ın üssü haline geldi. Teknolojiyle birlikte sizlerin bu teknolojiye uyumu da her geçen yıl artıyor. VAR sisteminde üçüncü yıla giriyoruz. VAR'da ustalık dönemine doğru ilerliyoruz. Bu nedenle, bu sezon VAR’ı çok daha verimli ve doğru kullanacağımıza inancım tam. Ayrıca VAR kadrosu konusunda, MHK talimatında yapılan değişiklikle çok önemli bir adım attık. Artık VAR hakem kadrosu kuruyoruz. Bunun ilk adımını attık. Önümüzdeki süreçte VAR sertifikası olan ve hakemliği bırakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikte önemli bir kadro oluşturacağız."

"Futbola sahip çıkmamız lazım. Özellikle bu dönemde marka değerimizi düşürmemek için omuz omuza çalışalım." diyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok desteği de hakemlerimize verelim. Her kulüp gibi, Türk hakemliği de saygıyı hak ediyor. Bu hassasiyetlere dikkat etmeye davet ediyorum. En önemli çağrım da pandemi süreciyle ilgili. Lütfen maçlarımız oynanırken tüm sorumluluklarımızı bilelim. Sağlık Kurulumuzun hazırladığı rehbere ve talimatlarımıza uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyelim. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Federasyon olarak bizler gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Devre arasına kadar maçlarımız seyircisiz oynanacak ve bizlerin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde kurullarımız, gereken cezaları hiç acımadan verecek. Sağlıklı futbol için önce sağlık diyoruz ve sizleri sağlıklı olmaya davet ediyoruz."