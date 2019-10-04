04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ile Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Stadı'nda oynadığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Birkaç gün sonra 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ligde milli araya girileceğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Oyuncularımızın hepsi Riva'da kampa başlayacaklar. Cuma günü Arnavutluk'la çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bütün taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve milli takımımızı maçın başından sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Andorra maçında golü 89. dakikada bulabildik. Onun için bütün taraftarlar stadı doldursunlar. Canıyürekten milli heyecanla, milli beraberlik içinde desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Arnavutluk maçının zor geçeceğini ifade eden Özdemir, "Bu maçı kazanırsak önemli derecede grupta yolumuza devam etmiş oluruz. Gruptan çıkma şansını arttırmış oluruz. Ondan sonra kalan 3 maçımız var. Hepsi zor ve önemli. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Federasyon olarak kadın futbolunu da canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Özdemir, "Avrupa ve dünyada kadın futbolundaki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara çok destek veriyoruz. FIFA ve UEFA tarafından kadın futbolu çok önemseniyor. Biz de federasyon olarak geri kalmayacağız. Gerekli destekleri vereceğiz. Kadın futbolunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Sporun her şekli güzel. Kadın ya da erkek fark etmez." diyerek sözlerini tamamladı.
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