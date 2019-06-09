Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir maçtı. Grubumuzdaki en önemli maçtı. 9 puan olduk. İzlanda maçında da böyle oynarsak kazanıp döneriz. Konya seyircisine teşekkür ederiz. Hocamıza teşekkür ederiz. Büyük bir cesaretle yürüyeceğiz. Umarım devamnı gelir. Konya bize uğurlu geldi. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmaya çalışacağız."