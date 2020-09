TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı.

"Değerli futbolseverler;

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarla 2020-2021 sezonuna 'merhaba' diyoruz. Bildiğiniz üzere; futbol tarihimizin en uzun süren sorunu Covid-19'la mücadelemiz devam ediyor. Belki de tahmin edilenin üzerinde zor bir yıl bizleri bekliyor. Futbol Federasyonu olarak 'Önce sağlık' ilkemizden hareketle, sporcu ve insan sağlığı için her türlü hazırlığımızı yaptık.

İnşallah el ele vererek yeni sezonda da gemiyi limana sağ salim yanaştıracağız. Bir araya gelerek, diyalog kurarak, omuz omuza vererek, karşılıklı fedakarlıklarda bulunarak bu süreci de atlatacağız. Bu süreçte en büyük yük, ülkemiz için takdire şayan bir özveriyle çalışan sağlıkçılarımızda ve TFF Sağlık Kurulumuzda olacak. Sağlık çalışanlarımıza kahramanca verdikleri mücadele için her zaman minnettarız.

Bu sezonu eski bir futbol efsanemize adamadık ancak sezon boyunca sağlıkçılarımıza ithaf edeceğimiz birçok etkinliğimiz olacak. Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokolle de daha güvenli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Tüm kulüplerimizi Sağlık Rehberimize harfiyen uymaya, futbol ailesini her şartta titizlikle maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmeye davet ediyorum. Bireysel sorumluluklarımızı ihmal edersek, toplumsal sorunlara yol açar, futbolumuzu da tehlikeye atabiliriz.

Tabii ki en büyük ümidimiz pandeminin tamamen sona erip tam normalleşmeye geçmemiz, her şeyin düzelmesi ve liglerimizin ikinci yarısı ile birlikte kulüplerimizin, taraftarlarımızın özlediği coşkulu futbol atmosferine kavuşmak. Sağlıkla birlikte bir diğer önemli meselemiz de mali konular Türk futbolunun pandemi sorununu daha da güçlenerek atlatması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Biz adil, şeffaf, paylaşımcı, çözüm odaklı bir Federasyonuz. Ben ve yönetim kurulum, şu ana kadar tüm kulüplerimiz için ne gerekiyorsa yaptık.

Pandeminin etkileri nedeniyle; sezon planlaması, Kulüp Lisans sistemi, Takım Harcama Limitleri, yabancı oyuncu kararı, B Ligi, SGK ve vergi borçları birçok temel konuda, kulüplerimizin istekleri doğrultusunda çözümler bulduk. Bunun yanı sıra TFF 2. Lig ve 3. Lig isim ve yayın hakları için önemli bir anlaşma yaptık. Tüm bu konularda başarıya ulaştığımıza da inanıyoruz.

Yeni sezonda inanın; futbolumuzun her zamankinden daha fazla dayanışmaya, huzura, dostluğa ihtiyacı var. Ne olursa olsun, artık futbolun tüm aktörlerinin öncelikli görevi, bu süreçte her zamankinden daha fazla sorumluluk duygusuyla davranıp maksimum seviyede futbol keyfine katkıda bulunmak olmalı. Daha güzel bir futbol ortamı, daha güçlü Türk sporu için; her adımımızı kontrollü atalım, günü kurtarmak yerine yarınları düşünelim, önceliğimiz sadece kulübümüzün değil, Türk futbolunun menfaatleri olsun. Gençlerimize önem verelim, onlara güvenelim, formayı teslim edelim. Hem kulüplerimiz hem de Milli Takımlarımız kazansın.

Profesyonel ve amatör tüm kulüplerimize, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza ve Uluslar Ligi ile Dünya Kupası elemelerinin yanı sıra sezon sonunda da Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde boy gösterecek A Milli Takımımıza başarılar diliyorum.

29 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ev sahipliği yapacağımız 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin unutulmazlar arasına gireceğine inanıyorum. Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde, dostluk ve Fair-Play değerlerinin ön planda tutulduğu, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, centilmence rekabetin yaşandığı bir sezon temenni ediyorum. 2020-2021 sağlık ve barış sezonu olsun."