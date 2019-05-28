30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT Spor'da katıldığı bir programda Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili önemli mesajlar veren Özdemir, “Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bu TFF'nin masa başı kararı olmamalı. Bu bir katılım kararı olmalı. 1.Lig de katılacak, Süper Lig'de katılacak. Bu sayı gittikçe azalacak. Kulüpler Birliği burada ön ayak olmalı. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı. Yabancı sayısını kademeli olarak azaltmamız gerektiğine inanıyorum. Mesela sahada 8 yabancı olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela.” dedi.
"KOÇ'UN SÖZLERİNE KATILMIYORUM"
Özdemir, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar programında basın mensuplarına, 'Bu sene kurgulanmış bir düzen var' açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu sözlerine katılmadığını belirterek, “Kurgulanmış bir sistem olsaydı; ligi geldi 6. sırada bitirdi. Hepimiz gördük. Ben bu görüşlerine inanmıyorum. Tabii Ali Koç’un hedefi şampiyonluktu ama olmadı. Bunu yapabilirler. Büyük bir camia. Her zaman, her sene şampiyon olacak sistemi kurabilirler. Ersun hoca kaliteli ve iyi bir hoca. Ama geç geldi göreve. Geldiğinde takım 16.'ydı, şimdi 6. oldu. Gözümde başarılı. Basında okuduğum kadarıyla Ersun hocayla devam edecekler gibi görünüyor. İyi bir takım kuracaklardı. Göreceklerdir ki kurgu falan yok. İyi bir takımla ligin tepesine oturulabilir. Fenerbahçe’nin iyi bir takım kurarak zirveye oynarken ligin kurgulanmadığını görürüz. Ali Koç’un bu sözlerine katılmıyorum. Siz oynarsanız kazanırsınız, şampiyon olursunuz” şeklinde konuştu.
“VAR SİSTEMİ YÜREĞİMLE DESTEKLİYORUM”
VAR sistemine inandığını söyleyen Başkan Adayı Özdemir, “VAR sistemine cesaretle geçtik. Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. Sistem geçişi var. Gelecek sene daha iyi olacak. Hakem sayısını 40’a çıkardık. Her hafta hakemler stres altında bırakılıyor. Var sistemini tüm yüreğimle destekliyorum. Hakemlerimiz daha başarılı olacaklar. Göreceksiniz yöneticilerin, hakem ve VAR ile ilgili görüşleri giderek azalacak. Buna yürekten inanıyorum” dedi.
“LİGİN 20 TAKIMLA OYNANMASI ZOR”
Planlarının içinde ligi 20 takıma çıkarmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Nihat Özdemir, “Erzurumspor’un müracaatı bize oldu Arkadaşlarım inceliyor ama bu işin zor olacağını söyleyeyim. Sezon başında açıklanmadan sezon sonunda böyle bir karar alırsanız bunu dünyaya anlatamazsınız. Düzenlediğimiz iftarda Bursaspor Başkanı Ali Ay’a ifade ettik. Erzurum, Bursa'yı en kısa zamanda yanımızda görmek istiyoruz. Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor. İleri ki sezonlar için de böyle bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.
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