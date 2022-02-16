Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar için Özdemir, “Bir spor kulübü başkanın açıklamasına ben direkt cevap verecek durumda değilim. Zaten açıklamalarında sisteme, centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa bizim disiplin kurulumuz sevk eder. Orada kendisinin ifadesini alırız. Ona göre disiplin kurulu kararı verir. Netice olarak o kulübün başkanı, şu anda Süper Lig’de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi, Avrupa’dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ve mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hakem de VAR’da olan arkadaşlarımız da insandır. Hatalı kararlar da vardır. Bu kararları VAR’da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen onlar da kaçırabiliyor. Neticede kararı veren insan ve insanın gözüdür. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, kaybedince hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN MAÇINA GİDECEĞİM"

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynayacağı maça gideceğini söyleyen Nihat Özdemir, “İnşallah Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde yoluna devam etmesini çok arzuluyoruz. Galatasaray da var. Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Onun da başarıya ulaşmasını çok arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Prag iyi ve güçlü bir takım. Çek Ligi’nde lider durumda. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah Fenerbahçe bu maçtan galip gelerek yoluna devam eder dedi.