TFF Başkanı Nihat Özdemir, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'a ziyarette bulundu. Budapeşte Büyükelçiliği'nde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı. Ziyarette Özdemir, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay'a A Milli Takım forması takdim etti.

Başkan Özdemir ve TFF heyeti, Budapeşte'de bu akşam Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.