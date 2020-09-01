Nihat Özdemir: Büyük çaba gösterdik

TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan olağan genel kurulunda konuşan Özdemir, "Bizler federasyon olarak devletimizle iş birliği halinde, bu dönemi en az zararla atlatmak için büyük çaba gösterdik." dedi.

Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019'da göreve geldiklerini hatırlatıp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zorluklara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız, siz değerli kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük. Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürümüz de oynanması imkansız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulumuza. Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibini çalışmaları için bir kez daha tebrik ediyorum."

Profesyonel liglerde şampiyon olan ve üst lige çıkanları kutlayan Özdemir, "Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık. O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla, liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı Süper Lig'i hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bugün genel kurul salonumuzda 145 profesyonel kulübümüzün temsilcileri var. Genel kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

2. LİG ve 3. LİG'E NAKLEN YAYIN MÜJDESİ

Nihat Özdemir, birçok sponsorluk anlaşması yaptıklarını, birçok gideri azalttıklarını, 2. Lig ile 3. Lig'deki kulüplere yardımları artırdıklarını dile getirirken, "Bir müjde vermek istiyorum. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini canlı olarak sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile 2. Lig ile 3. Lig'in isim ve yayın hakları için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız. Böylece alt liglerimizdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Görev sürelerinde 15 ayın geçtiğini anlatan Özdemir, tesisleşme çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıla ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuracağına inandığını vurgulayan Özdemir, "Bizleri bu süreçte en çok mutlu eden şey, A Milli Takım'ımızın Avrupa Şampiyonası finallerine kalmasıydı. Büyük bir heyecanla beklediğimiz finaller, pandemi nedeniyle seneye kaldı. İnanıyorum ki yakaladığımız muhteşem jenerasyonla gelecek yaza Türk Milli Takımı damgasını vuracak. İki gün sonra da UEFA Uluslar Ligi maçlarımız başlıyor. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynuyoruz. 6 Eylül'de ise Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacağız. Şu anda Riva'da kampta bulunan Şenol Güneş hocamıza ve futbolcularımıza başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Görev sürelerinde önemli işlere imza attıklarını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolumuzun vazgeçilmez unsuru siz kulüplerimizin geleceğini garantiye almak için UEFA standartlarında uygulamaya başladığımız kulüp lisans sistemi, ilk kez ilan ettiğimiz takım harcama limitleri, bunlardan en önemlisiydi. Eşine ender rastlanan Hakem Lisesi, lisanslı sporcu sayımızı milyonlara çıkartacak UEFA GROW gibi Türk futbolunda eşik olarak gösterilecek adımlarımıza, önümüzdeki süreçle birlikte yeni halkalar ekleyeceğiz. En büyük temennimiz, kısa sürede futbolda tam normalleşmeye geçmemiz. Eğer bu mümkün olursa, ekonomik olarak kulüplerimizin rahat bir nefes alacağını söyleyebiliriz. Seyircili futbol keyfini inşallah en kısa sürede tekrardan yaşayacağız. 1 Ekim itibarıyla stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacağız. İlerleyen süreçte dolu stadyumlarda eski coşkulu günlere döneceğiz."

"Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok"

Bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin kendilerini kıran açıklamaları olduğunu söyleyen Özdemir, "Aile içinde zaman zaman farklı görüşler, anlaşmazlıklar olabilir. Önemli olan karşılıklı iyi niyet ile ortak sorunlarımızı konuşabilmek, empati yapabilmek ve ailemize zarar vermeden, Türk futbolunun iyiliği ve gelişimi için çözüm bulabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllar önce, Türk futbolu mahkeme kapılarında bekletilir, kongrelerde kavga, gürültü, kıyamet kopardı." diyen Özdemir, "Artık o dönemler geride kaldı. O günleri yeniden yaşama niyetiyle hareket eden veya etmeye hazırlananlar ne kendilerine ne de futbola fayda sağlarlar. Futbolumuza sadece zarar verirler. Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana, hem sorunlara çözüm bulmaya çalıştık hem de projelerimizin bir bölümünü hayata geçirdik. Daha yapacak da çok işimiz var. Bizim tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak. Hedefimiz, Türk futbolunu, yetiştiren, üreten, kazanan, gelişen ve Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan daha iyi bir yapıya kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

"Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Nihat Özdemir, kulüplerin hakemler üzerindeki baskıyı azaltmasını isteyerek, şunları söyledi:

"VAR sisteminin ve Türk hakemliğinin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de değerli hakemlerimizin hep arkasında durduk. Yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp'e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Merkez Hakem Kurulumuz ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız. Bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, onlara güvenmesi şart. Büyük işler, başarılar ve huzur, karşılıklı güvenle başlar. Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım. Bizim tüm çabamız, güven ortamı oluşturmak, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp, tüm enerjimizi yeni projelere harcamak."

1. LİG, 2. LİG VE 3. LİG'E HARCAMA LİMİTİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

MEHMET BAYKAN'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Olağan Genel Kurulu'yla ilgili Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin itirazlarına yanıt verdi. Olağan genel kurulunda söz alan Baykan, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür kamuoyunda konuşulan ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe tarafından açıklamalarla ilgili açıklama yapacağım. Federasyonumuza iletilen saptamalarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerimizin federasyonumuza ulaştırdıkları yazılarında gündemin 5 maddesiyle ilgili tespitleri vardı. Değerli genel kurul, TFF 4 yılda biri seçimli olağan genel kurul, 3'ü olağan genel kurul yani mali genel kurul başlığı altında toplantılar yaptı. Bu genel kurulumuzun hazırlıklarını incelediğimiz zaman gereken evrağın süresinde delegelerimize ulaştırıldığını, federasyonumuzu kayıtları, kargo kayıtları ve ulaşım kayırlarıyla yerinde olduğu tarafımızca tespit edilmiştir."

Uzun süredir TFF'de görev aldığını hatırlatan Baykan, 2011 yılında yapılan ana statü değişikliğini hatırlatarak, "Değişiklik, denetleme kurulu raporlarının 15 gün önceden gündemle birlikte tüm delegelere ulaştırılmasıydı. TFF ana statüsü ve iç tüzüğünde bununla ilişlikin 2 madde buluyor. Ana statü, gündem mali raporları, bağımsız denetçi raporları ve diğer evrakları genel kuruldan 15 gün önce delegelere ulaştırılmasını emreder. İç tüzükte ise gündem, denetleme kurulu raporu, bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evraklar olarak belirlenmiştir. İç tüzük ve ana statü uyumsuzluğu halinde ana statü geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF Statüsünün 27. maddesi gereği gönderilmesi vaadedilen mali raporlar, denetleme raporu bağımsız denetçi raporu kapsamında olup ayrıca bir mali rapor düzenlenmesi gerekmiyordur. Bir şüphe uyandığı zaman kanun uygulamalarında sırayla bir üst norma atıfta bulunmak ya da ilgili alanlarda hukukun diğer alanlarında, diğer kanunlarda bir madde varsa oraya bakmak gerektiği hukukumuzda mevcuttur." diye konuştu.

Mehmet Baykan, söz konusu diğer maddelerle ilgili gelen itirazlara da cevap vererek kanuna aykırı bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

MALİ RAPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, 2019-2020 döneminde 870 milyon lira gelir, 919 milyon lira giderleri olduğunu söyledi. Kamışlı, TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de düzenlenen olağan genel kurulunda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 döneminin mali raporuyla ilgili delegeleri bilgilendirdi.

Sponsorluk gelirlerini artırdıklarını aktaran Erhan Kamışlı, "2019-2020 sezonunda 870 milyon lira gelir elde ettiğimizi, bu geliri 2020-2021 sezonunda yüzde 13 artırarak 984 milyon liraya çıkaracağız. Giderlerimiz, 2019-2020 sezonu için 919 milyon lira oldu. Bunu da 984 milyon liraya artırmış olacağız. Gelirlerimiz yüzde 13 artarken, giderlerimiz de yüzde 7 artmış olacak. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi; zor dönemde daha fazla çabalayıp daha fazla sponsorluk geliri elde etmeye çalıştık. Bunun neticesinde sponsorluk gelirlerimizi yüzde 50'ye yakın artırdık. Giderlerimizi de önemli ölçüde azalttık." diye konuştu.

Kulüplerden yöneltilen ve basında yer alan bazı eleştirilere yanıt veren TFF Başkan Vekili, "Son zamanlarda asılsız eleştirilere muhatap olduk. Bunların en başında büro gideri adı altında bir kalemde 126 milyon lira harcandığıydı. TFF, özel bir statü ile kurulmuştur. Kurumlar vergisinden muaftır. TFF, amortisman gideri yazmamaktadır. Bizim bazı duran varlıklarımızı gider olarak yazmaktayız. Bu giderler de büro giderleri adı altında sınıflandırılmıştır. 126 milyon liranın içinde bina ve elektronik bilet harcamalarımız bulunmaktadır. Sadece sınıflandırma farkından dolayı büro giderleri 23 milyon liradır. Bu sınıflandırmayı önümüzdeki günlerde değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamışlı, eleştirilere konu olan harcama kalemlerini açıklayarak şunları kaydetti:

"Personel bütçemiz 56 milyon lira iken 57 milyon liralık personel giderimiz olmuştur. Buna önemli derecede personel iyileştirmesi ve azaltması yapmak suretiyle ödediğimiz kıdem ve ihbar harcamaları dahildir. Huzur hakları konusunda geçen yıl 5.2 milyon lira harcarken son dönemde 4.5 milyon liraya indirdik. Taşıt giderleri altında 9 milyon lira gibi bir meblağ dolaşmaktadır. Bu 9 milyon bir harcama değil provizyondur. Taşıtlarımız ve yakıtları sponsorlar tarafından karşılanmaktadır. VAR masrafları geçen sene 38 milyon liraydı. Bu sene 18 milyon liraya indirdik ve ciddi bir tasarruf elde ettik. Profesyonel futbol giderleri, 430 milyon liralık bir meblağ gündemde oldu. Bu paranın içinde hakemler, gözlemciler, temsilciler, VAR, kurullar, paraşüt harcaması, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig destekleri, yol yardımları, ambulans, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yapılan harcamalar ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nın giderleri de bu kalemin içinde. Burada önemli artan harcamamız A Milli Takım ve Ümit Milli Takım için yaptıklarımız. Daha önce 44 milyon lira olan harcamayı 55 milyon liraya çıkardığımız doğrudur. Bu harcamalar da ağırlıklı olarak burayı zenginleştirip, Futbol Gelişim'i büyütmek ve futbolu zenginleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu sene geçen seneden daha fazla iyileştirme gerçekleştirdik. Önümüzdeki seneler bunu daha da büyütmeye çalışacağız. Geçmiş sezonda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve amatör liglere toplamda 2.2 milyar lira para aktardık. Önümüzdeki dönemde de giderlerimizi kısıp, gelirlerimizi artırarak kulüplerimize daha çok imkan oluşturma çabamız olacak."

DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Kurulu üyesi İbrahim Türkiş, hazırladıkları raporu okudu.

Türkiş'in okuduğu raporun sonuç bölümünde, şu ifadeler yer aldı:

"TFF'nin 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemine ait yasal defter kayıtları ve muhasebe işlemlerinin incelenmesi sonucunda kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanıldığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapıldığı, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlara uygun olduğu, bütçede yer alan ve aktarma yapılmasına yasal imkan bulunmayan yatırım bütçesi ile milli takımlar prim giderleri bütçe giderlerinden başka fasıllara, başka fasıllardan da adı geçen bütçe kalemlerine aktarma yapılmadığı, yasal defter kayıtları ile mali tabloların ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiş olup, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemine ait gelir gider tablosu ile 31 Mayıs 2020 tarihli bilançonun kabulu ile yönetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun takdir ve tensiplerine arz ederiz."