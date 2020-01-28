28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili olarak Akşam'a konuştu. Özdemir erteleme kararı nedeniyle birilerinin hedef gösterilmesinin ve bu konuda polemik yaratılmasının doğru olmadığını belirterek, şu açıklamaları yaptı:
"Biz yönetim olarak kararımızı verdik. Ve biz onun doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzonspor’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Bunlar iş değil. Biz Türkiye’nin futbol vizyonuna uygun davranırız. Orada acı bir deprem olmuş. Sadece futbol değil, bütün spor organizasyonları iptal edilmiş. Kimse böyle bir ortamda futbol oynamayı düşünmez, ondan keyif almaz. Bunun oynanması için ısrarcı olanları da anlamıyorum. Biz doğru bildiğimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla oturduk, tüm yönetim kurulu üyelerimizle Pazar günü incelemesini yaptık ve bu kararı aldık. Rakibine jest yap diye bir kampanya var. Buna da herkesin önem vermesini diliyoruz."
NELER YAŞANDI?
Elazığ'da yaşanan ve çevre illerde hissedilen 6,8'lik deprem nedeniyle; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermişti.
Bu kararın ardından Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, "Federasyon'dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir?" açıklaması bomba etkisi yarattı.
Gevrek'in bu açıklamaları Twitter'da 'trend topic' listesine girerken; Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili olarak TFF'yi hedef alan bir açıklama yayınlamış Trabzonspor'dan da sert bir yanıt gelmişti.
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