İHA

Galatasaray Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, sosyal medyada çıkan bazı haberlere yazılı yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in kendisinden Teknik Direktör Domenec Torrent ile görüşmesini istediğiyle ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Kırmızı, "Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından ismimi de geçirerek Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek’in benimle görüşüp, Domenec Torrent ile görüşmemi istediği gibi gerçek dışı yayınların yapıldığından haberdar oldum. Seçim gününden sonra başkanımız Dursun Özbek ile yüz yüze veya telefonla hiçbir görüşmem olmadı" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZIN VE TEKNİK HEYETİMİZİN SADECE İŞİNE ODAKLANMASI ADINA ÇABA SARF ETTİM VE SAHİP ÇIKTIM"

Nihat Kırmızı; Domenec Torrent, Luis Campos, Pasquale Sensibile ve geçen sezon transfer edilen oyuncuların hiçbirinin transfer görüşmelerinde bulunmadığını ifade ederek, "Transfer detaylarında da herhangi bir dahilim olmadı. Bilindiği gibi zaten göreve de Aralık 2021 tarihinde başladım. Kulübümüzün ve yönetimimizin yaşadığı bazı olumsuzluklardan sonra Florya’da daha aktif olmaya başladığım dönemde önümüzde çok kritik Barcelona maçları, ligde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları varken ve ligi de daha iyi konumda kapatma şansı devam ettiğinden görevim gereği, kulübümüzün ve futbol takımımızın zarar görmemesi için oyuncularımızın ve teknik heyetimizin sadece işine odaklanması adına çaba sarf ettim ve sahip çıktım" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Domenec Torrent’in sözleşmesiyle ilgili olarak ise Nihat Kırmızı, "Basın mensuplarının Domenec Torrent’in sözleşmesinde tazminat olup, olmadığını sorduklarında tazminatın olmadığını fakat 1 yıl daha devam eden 1.5 milyon Euro sözleşmesi olduğu bilgisini verdim. Seçim kararı alındıktan sonra da Torrent’e ayrılmayı düşünüp, düşünmediğini sorduğumda, yeni gelecek yönetimle görüşüp sunum yapmak istediğini ve yeni yönetimin kendisiyle çalışıp, çalışmayacağı kararına saygı duyacağını söylediğini tüm şeffaflığıyla basın aracılığıyla camiamıza ve o dönemki adaylara bildirdim. Bundan sonraki süreçte muhakkak başkan ve yeni yönetim kurulunda futboldan sorumlu yöneticiler, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda görüşmelerini yapıp karar alacaklardır. Bu süreci ben de bir Galatasaray taraftarı olarak merakla takip etmekteyim. Galatasarayımızın şampiyonluk ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dilerim" açıklamasında bulundu.