Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündemde. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte son sağlık durumu...

NİHAT HATİPIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı." sözlerini dile getirdi.

NİHAT HATİPIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. Facebook hesabından yapılan açıklamada “covid-19 nedeniyle takip ve tedavisini yaptığımız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamız sağlığına kavuştu. Kendisine sağlıklı günler diliyorum” denilmişti.

NİHAT HATİPIOĞLU KİMDİR?

Doğum yeri ve tarihi Diyarbakır - 11.05.1955 Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (Hadis Anabilim Dalı) - 1981 Akademik Unvanlar Doktora; Ankara Üniversitesi; İlahiyat Fakültesi - 1995 Doçentlik Unvanı; 2000 ( Üniversiteler Arası Kurul) Profesörlük Unvanı; ( Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları Müdürü (İzmir) - 1981 - 1985 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı (1990-2005), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2011-2016) YÖK Üyeliği (2017 - Devam) Başlıca 5 eseri (kitap) Ebu Zur'a er Razi ve Hadis İlmindeki Yeri Hülafai Raşidin Bağlamında Hz Ömer'in Sünneti ve Hz Ömer'in, Ebu Hureyre'ye şiddet uyguladığına dair rivayetlerin tahlili Kuran ve Sünnet açısından Depremler ve Bunların Değerlendirilmesi Hz Peygamberle Kur'an-ı Doğru Anlamak ( Doktora Tezi) Sevgi Dininden Yansımalar Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları Onu Nasıl Sevdiler İslam'la Yüzleşmek Ayetlere Farklı Bir Bakış Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an ı Kerim Meali Redaksiyon 2002 Ulusal TV lerde yıllarca süren Dini Programcılık (2005 - Devam ) YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11.03.2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulunca yapılan seçim sonucu Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.