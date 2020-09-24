Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu son durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Nihat Hatioğlu'nun sağlık durumuyla ilgili en son açıklama doktorundan geldi. İşte detaylar...

NİHAT HATİPOĞLU SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sağlığı yerinde. Bu hastalık sürecinde hep ettiğim dua şuydu; “Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hürmetine, Senin Yüce Zâtın, Celâlin, Şânın ve İsimlerin hürmetine, Kainâtın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, İnsanlığın En Şereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hürmetine, Bedir Ashabı hürmetine, katında kim değerliyse Allah’ım onun hürmetine, babama ve tüm hastalara Hz. Eyyub (A.S)’a verdiğin gibi bir şifa ver. Şifa veren sensin. Ya Şafii! Öyle bir şifa ver ki hiç bir hastalık kalmasın.” Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama öyle bir ömür ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca çıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve İslam’ı. Tekrardan bu süreçte duacımız olan siz gönül dostlarına teşekkür ederiz. Rabbim sizleri hiç bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile.