Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündem konusu oldu. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durmunu merak ediyordu. Peki Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi? İşte Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu...

NİHAT HATİPIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Doktor Ersin Günay yaptığıaçıklamada, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı." sözlerini dile getirmişti.