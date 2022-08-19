"HOŞ GELDİN HAYATIMA"

Öte yandan Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde eşi Arezoo Gharlar ile düğün fotoğraflarını "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notuyla yayınlamıştı.