15. evlilik yıl dönümlerini kutladılar

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Okan Buruk eşi Nihan Buruk ile 15. evlilik yıl dönümlerini Çeşme'de kutladılar.

Okan Buruk, bir süredir yeni takımı ile Avusturya'da kampta bulunurken Nihan Buruk da kendi giyim markasını büyütmek için Paris'te yaşıyor. Bir günlüğüne ilk tanıştıkları yere gelen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AŞKIMIZ ZAMAN VE MEKAN TANIMIYOR"

Yıl dönümleri için kısa süreliğine de olsa bir araya geldiklerini söyleyen Nihan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

İki farklı ülkede olsak bile aşkımız zaman ve mekan tanımıyor. Dünya'nın neresinde olduğumuz fark etmiyor. O noktayı çoktan geçtik. Anda kalmayı seviyoruz. İnsanlar bir ömür yaşayıp bir günü birlikte geçiremiyor. Bizim için bu bir gün çok güzel oldu. Çeşme bizi bir şekilde tazeliyor.

Okan Buruk ise "Kısıtlı süre de olsa eşimi gördüğüm için mutlu oldum. Futbol sezonu için şu anda hazırlıklar iyi gidiyor. Tabii ki kulüp olarak hedeflerimiz büyük. O yüzden de çok çalışıyoruz. Transferlere devam ediyoruz. Başarılı olmanın yolu iyi araştırıp çok çalışmaktan geçiyor. İnşallah en güzel şekilde başarılı günler geçireceğiz." dedi.

Kendi markasını tamamen Paris'e taşıdığını ifade eden Nihan Buruk, "Hem toptan hem de perakende satışlar için artık Paris'teyim. Baya yoğun çalışıyorum. Aynı zamanda Fashion Week'e (moda haftası) hazırlanıyorum. Kendi markamı dünya markası yapabilmek için bir adım atmış oldum. Dünyada dört tane moda merkezi var. Fransa da onlardan biri. Ben de okul hayatımda Fransızca eğitim aldığım için mesleğimi Paris'te sürdürmeye karar verdim." şeklinde konuştu.