Nihan Akın, yaşadığı aşk'ı kaleme aldı
Nihan Akın; yeni projesi 'Varsın Olsun' ile dinleyicisiyle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi ise Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyor
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Nihan Akın, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümüne birincilikle giren sayılı müzikologlardan. Akın; yeni dönemin popüler tarzı arabesk şarkılara göz kırptı.
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Ayrılık acısının ardından gelen sessiz kabullenişin sesi olan 'Varsın Olsun'; Nihan Akın'ın yaşadığı gerçek bir ayrılık hikâyesinden yola çıkılmış samimi bir itiraf, samimi bir dertleşme. Şarkı; giden sevgilinin ardından güçlü duran bir kadını anlatsa da, o’nu unutması asla mümkün olmayacaktır. Sevgiliye 'canın sağolsun' ve 'bana ders olsun' demekten başka da bir çaresi olmayan hikaye; aşk'tan ya da ayrılıktan nasibini alan her masanın eşlikçisi olacak.
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Kklibin yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği yeni şarkısı 'Varsın Olsun', DCT Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlandı.
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