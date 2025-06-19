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        Haberler Magazin Nihal Candan’ın kalbi durdu - Magazin haberleri

        Nihal Candan’ın kalbi durdu

        Pınar Kerimoğlu, Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kalbinin durduğunu açıkladı. Kerimoğlu, yaptığı son açıklamada Candan'ın kalbinin tekrar çalıştırıldığını ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:45
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        Nihal Candan'ın kalbi durdu
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        Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık altı ay cezaevinde kalan kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tahliye edilmiş, kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da serbest bırakılmıştı.

        Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye sonrasında daha da zayıflayarak 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, durumunu sosyal medyadan, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle duyurmuştu.

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        Son olarak, Nihal Candan’ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Candan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kızının sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

        Umut Candan

        Sunucu Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını şu sözlerle duyurdu; "Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…"

        Kerimoğlu, son paylaşımında ise, "Kalbi çalıştırmışlar. Şimdi umut var, anneyle konuştum. 24 saat kritik demişler. Dualarımızda…" ifadelerini kullandı.

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        Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

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        #Nihal Candan

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