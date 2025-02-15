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        Haberler Gündem Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 01:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 01:49
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatı yaptığı öne sürülen 3 kişiyi belirledi.

        Ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evleri ve uyuşturucu imalatı için kullandıkları bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid, 19,7 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan teknik malzemeler, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli kalibrelerde tabanca fişekleri ele geçirildi.

        Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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