Niğde ve Nevşehir'de sosyal mesafeli "1 Mayıs" kutlaması

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Niğde ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Niğde'de, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Hak-İş Konfederasyonu Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu ile 3 işçinin, maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.
Demircioğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gün olduğunu belirterek, "Hak-İş olarak etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız." ifadelerini kullandı.
Demircioğlu ve işçiler, açıklamanın ardından meydandan ayrıldı.
- Nevşehir
Hak-İş İl Temsilciliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Kovid-19 önlemleri alınarak, basın açıklaması yapıldı.
Gülbahçe Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Hak-İş İl Temsilcisi Fatih Mutlu ve beraberindeki 4 üye sosyal mesafeyi koruyarak, bir araya geldi.
Mutlu, yaptığı açıklamada, sendika olarak taleplerini sıralayarak, "Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine 'hayır' diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu iş sözleşmesi sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz." dedi.
Tüm emekçileri Hak-İş çatısı altında toplanmaya davet eden Mutlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda buluşamamanın burukluğunu yaşadıklarını ancak emekçiler adına dayanışmalarını göstermek açısından çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
,Alpaslan Körükcü
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