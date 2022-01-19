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Niğde ve Adana okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Niğde ve Adana okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi? - Son Dakika

Niğde ve Adana okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Niğde ve Adana okullar tatil mi?

Niğde ve Adana okullar tatil yarın tatil mi? Niğde'de il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Adana'da ise bazı ilçelerde eğitime kar nedeniyle ara verilirken il geelinde tatil ilan edilmedi. Peki, 20 Ocak Perşembe yani yarın Niğde ve adana'da okullar tatil mi? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen "Yarın Niğde'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

19.01.2022 - 15:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Niğde ve Adana'da yarın okullar tatil mi? Bugün birçok ilde olduğu gibi Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Adana'da ise kar yağışının etkili olduğu bazı ilçelerde bugün kar yağışı etkili oldu. Peki, 20 Ocak Perşembe yarın Niğde ve Adana'da okullar tatil olacak mı? Merake denler için detayları haberimizde derleidk. İşte, "Niğde ve Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

  • NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

    Niğde'de 20 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • ADANA OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

    Adana'da 20 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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