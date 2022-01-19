Niğde ve Adana'da yarın okullar tatil mi? Bugün birçok ilde olduğu gibi Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Adana'da ise kar yağışının etkili olduğu bazı ilçelerde bugün kar yağışı etkili oldu. Peki, 20 Ocak Perşembe yarın Niğde ve Adana'da okullar tatil olacak mı? Merake denler için detayları haberimizde derleidk. İşte, "Niğde ve Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...