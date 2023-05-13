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Niğde Seçim Sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Niğde seçim sonuçları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kaldı. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilecek. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçmenler, Niğde seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan yakından takip edebilecek. İşte 2023 Niğde Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü genel seçimler kapsamında milyonlarca kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başında gidecek. Seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda Niğde ilinde oy kullanacak seçmenler, Niğde seçim sonuçlarını canlı olarak  Haberturk.com'dan takip edebilecek. Peki, "Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?" İşte Niğde seçim sonuçları...

    14 Mayıs 2023 Niğde Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Niğde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Niğde Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Niğde Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    NİĞDE SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    NİĞDE'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

  • NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Niğde Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 Mayıs 2023 Niğde Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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