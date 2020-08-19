Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 24 yataklı yoğun bakım servisi yapıldı

AA

Üniversite hastanesinde, İl Özel İdaresi, belediye ve Konyalı Grup'un katkılarıyla yapılan 24 yataklı yoğun bakım servisi, 3 ameliyathane, 4 amfi ve kan bankası hizmete girdi. Yaklaşık 3 milyon lira maliyetle yapılan birimler, modern teknolojik ve yerli cihazlarla donatılarak, hastalara hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yoğun olduğu dönemde hizmete giren bölümlerin çok isabetli olduğunu söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Koç, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarının da ciddi anlamda destekleri oldu. Bu ünitelere ciddi anlamda ihtiyacımız vardı. Ayrıca vatandaşlarımızdan bu dönemde daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Maske kullanımına, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Hassas bir dönemdeyiz, kurallara uyduğumuzda biliyoruz ki Niğde'de vakalar sıfırlanabilir. Herkesin topyekun kurallara uyması lazım."

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da bu dönemde vatandaşların verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen çok önemli. Bunun haricinde dünyada bile solunum cihazı ve yoğun bakım yatak sayısı oldukça önem arz ediyor. Bu döneme bunun denk gelmesi çok anlamlı oldu." dedi.