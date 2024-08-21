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        Haberler Bilgi Gündem Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro ünvanları

        Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro ünvanları

        3 üniversite 147 öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 86, Ege Üniversitesi 1, Dokuz Eylül Üniversitesi 60 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre; Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne profesör alımı yapacak. Diğer üniversiteler ise farklı fakültelere doktor öğretim üyesi, profesör ve doçent alımı gerçekleştirecek. Toplam 147 öğretim üyesi alımı için başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. İşte Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:48
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        • 1

          Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre toplam 147 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlanda başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylara yer verildi. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları elektronik olarak yapılacakken, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başvuruları şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. İşte Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı…

        • 2

          EGE ÜNİVERSİTESİ

          Ege Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak. Adaylar, başvurularını 21 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak yapacak.

          Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge), özgeçmiş ve eserler listesi, akademik etkinlik formu, başlıca araştırma eseri ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

          İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

          Dokuz Eylül Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak. Adaylar, başvurularını 21 Ağustos - 5 Eylül 2024 tarihleri arasında https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden yapacak

          Adayların; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora, mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını, https://deabs.deu.edu.tr üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

          İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

          Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 86 öğretim üyesi için kadro açtığını duyurdu. Adayların 21 Ağustos - 5 Eylül 2024 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

          05 Eylül 2024 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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        • 5
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