Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti. İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.