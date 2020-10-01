Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekiplerle Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.
Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Şimşek, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı.
Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler, genelgeler ve yaptırımlar sayesinde vatandaşların büyük ölçüde kurallara dikkat ettiğini belirterek "Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı. Yine yaklaşık 100 iş yerine de 185 bin lira cezai işlem uygulandı." dedi.
Çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Şimşek, kötü gidişin önüne geçebildiklerini ancak rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Bu duyarlılık devam ettiği sürece güzel haberler alıyoruz. Ama en ufak bir rehavette anında bu sayılar çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Kurallara uyduğumuz sürece bu virüsü hep birlikte yok edebiliriz." diye konuştu.
- Kırşehir
Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Cacabey Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısında denetim yaptı.
Çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezen Akın, ziyaretleri sırasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi.
Denetimin ardından açıklama yapan Akın, "Maske konusunda bir hassasiyet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, esnafımızın aynı hassasiyetle uymaya devam etmelerini arzu ediyoruz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İzolasyon kurallarına ve bu konuda alınan tedbirlere uymayanlara karşı da duyarlılık oluştuğunu aktaran Akın, şöyle devam etti:
"İzolasyonda olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu konuda da memnuniyetle söylemeyim ki uyum iyi düzeyde. Vatandaşlarımızda izolasyon konusunda bir duyarlılık oluştu. İzolasyonda olup da dışarı çıkanları ihbar etmekten çekinmiyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Alınan kurallar kamu sağlığı ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması içindir."
- Kırıkkale
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı çevresindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.
Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların genel olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kırıkkale'de salgın süreciyle ilgili genel bir duyarlılığın oluştuğunu belirten Sezer, "Bunu sürdürmemiz lazım. Özellikle bu dönemde salgının geriye doğru ilerlemesi için hem denetimleri artıracağız hem vatandaşları bilinçlendireceğiz. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına uyması gerekiyor. İlimizde 15 gün önceye göre daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.
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