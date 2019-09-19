Hasadına yeni başlanan ve üretimde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde elması, rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, Türkiye'nin en kaliteli elmasının Niğde'de yetiştirildiğini belirterek, "Bize geri dönüşler bu şekilde ifade ediliyor. 2019 yılı için 430 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. 2018'de ilimizden ihracat bin 500 ton civarındaydı. Bu yıl ihracatımız 6 bin tona yaklaştı. İnşallah 10 bin tonun üzerinde ihracatla sezonu kapatacağız. Bu ilimiz açısından çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ ELMA ÜST FİYATI NİĞDE'DEN BELİRLENİYOR"

Baş, Niğde'nin elma üretimi için çok uygun olduğunu dile getirerek, "Soğuk hava depolarımız, paketleme, tasnif, boylama tesislerimiz, bakanlığımızın destekleriyle hızla faaliyete geçtiği için Niğde pazar konumuna geldi. Türkiye'deki elma üst fiyatı Niğde'den belirleniyor. Niğde'nin fiyatına göre diğer bölgeler, daha altlardan fiyat belirliyor." dedi.

Bu durumun Niğde açısından sevindirici olduğunu ifade eden Baş, üreticileri kutladı.

Baş, verimde geçen seneye göre artış olduğuna da değinerek, "Üretimden ziyade kalite olarak ön plana çıktık. Üretim standardımız devam ediyor. Sürdürülebilir üretimimiz var. Tadı, rengi, aroması, boylaması ve bunların sürdürülebilir olması sağlandığı müddetçe Niğde elmada belirleyici olacak." şeklinde konuştu.