        Niğde'deki tarihi hamamda restorasyon başlatıldı | Son dakika haberleri

        Niğde'deki tarihi Fertek Hamamında kapsamlı restorasyon başlatıldı

        Niğde'deki tarihi Fertek Hamamı'nda kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, "İl Özel İdaresi olarak da ilimizdeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonu anlamında iyi projelerimiz var. Bu proje de onlardan biri. İlimizde toplam 8 tescilli hamamımız var. Burası son dönemlere kadar kullanılmış bir hamam. Biz de bu tarihi eseri korumak, vatandaşlarımızın kullanımına açmak istedik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 13:01 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:01
        Niğde'deki tarihi hamamda restorasyon başlatıldı
        Niğde'de 1853'te inşa edilen ve Hristiyan Türklere ait olduğu değerlendirilen tarihi Fertek Hamamı'nda kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Fertek Mahallesi'nde bulunan ve 1990'lı yıllara kadar aktif kullanılan hamam, çeşitli nedenlerle atıl durumda kaldı.

        Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hamamın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışması kapsamında kubbe, göbek taşı, su kanalları ve soyunma odası bölümleri, özgün yapısına uygun yenilenecek. Hamamın, çalışmaların ardından halkın kullanımına açılarak kentin kültürel ve turistik değerine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin tarihi bir kent olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Kurulan medeniyetlerin kentte iz bıraktığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

        "Niğde'de toplam 510 tescilli yapımız var. Bunlardan 90'ı cami ve mescit, 42'si kilise veya şapel, 22'si türbe, 211'i konut, geri kalanlar ise çeşme, han, hamam gibi tarihi eserlerden oluşuyor. Ben de tarihi eserleri çok önemsiyorum çünkü geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprülerdir. İl Özel İdaresi olarak da ilimizdeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonu anlamında iyi projelerimiz var. Bu proje de onlardan biri. İlimizde toplam 8 tescilli hamamımız var. Burası son dönemlere kadar kullanılmış bir hamam. Biz de bu tarihi eseri korumak, vatandaşlarımızın kullanımına açmak istedik. Burayı yine hamam olarak açacağız. Ecdadın bu güzel yadigarını vatandaşlarımız güzel bir şekilde kullanmış olacaklar."

        Vali Çelik, kentin birçok noktasında devam eden projelerin bulunduğunu dile getirdi. Yeşilburç beldesindeki kilisenin restorasyonunu yaptıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Orada hem çevre düzenlemesi hem de köy içerisinde sağlamlaştırma projemiz var. Hasaköy'de restorasyonu devam eden Rum okulumuz var, oranın da ihalesine çıktık. Okulu da kadın kooperatifi olarak kullanıma açacağız. Elimizden geldiğince tarihi yapılarımızı koruyup restore ederek vatandaşlarımızın kullanımına açmak istiyoruz. Amacımız, hamamın yerel ekonomiye katkısından ziyade, o tarihi yapıyı korumak. Yerel ekonomiye de katkı sağlıyorsa daha güzel oluyor. Kentte hamam işleten arkadaşlarımızla görüştük, 'Eğer orijinaline uygun şekilde restore edilirse biz işletmek için talip oluruz.' dediler."

        Fertek Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Oğuzkan da hamamın 1990'lara kadar hizmet verdiğini söyledi. Hamamın hizmet verdiği yıllarda maddi anlamda gelir sağladığını ifade eden Oğuzkan, "Cumartesi günleri gelin, pazar günleri damat hamamı olurdu. Burada şenlik ortamı vardı. İnşallah burayı tekrar hamam olarak hizmete açacağız. Eskiden mahallemizde bir hamam kültürü vardı, bu hamam kültürümüzü yeni nesillere aktaracağız. Hamam açılırsa hem tarihimizi yaşatacağız hem de ekonomik olarak mahallemize, belediyemize bir katkı olacak" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #Niğde Haberleri
        #tarihi fertek hamamı
        Yazı Boyutu
