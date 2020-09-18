Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çağrı Kızıldeniz (23) idaresindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil, eski Fertek yolunda karşıya geçmeye çalışan K.F.Ş'ye (17) çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kızıldeniz olay yerinde öldü. Yaralanan K.F.Ş. ile araçtaki A.Ö, B.Ş. ve R.B, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızıldeniz'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.