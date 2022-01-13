Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Habip Yılmaz (52) idaresindeki 51 BK 107 plakalı hafif ticari araç, Karaatlı-Dündarlı yolunda, A.S. (32) yönetimindeki 51 BN 534 plakalı midibüsle çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan aynı araçtaki eşi Fatma Yılmaz ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü A.S'nin gözaltına alındığı öğrenildi.