TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü

Niğde'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile R.T. idaresindeki TIR, Ulukışla-Pozantı karayolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Sürücünün cenazesi Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. TIR şoförü R.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.