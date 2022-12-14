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Niğde'de TIR ile çarpışan otomobil yandı: 1 ölü

Niğde'de TIR ile çarpışan otomobilde yangın çıktı. Feci kazada alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 14.12.2022 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de TIR ile çarpışan otomobil yandı: 1 ölü
TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü
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AA

Niğde'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile R.T. idaresindeki TIR, Ulukışla-Pozantı karayolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücünün cenazesi Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. TIR şoförü R.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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