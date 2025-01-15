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        Haberler Gündem Çevre Niğde'de tarla faresiyle mücadele | Son dakika haberleri

        Niğde'de tarla faresiyle mücadele: Çiftçilere zehirli buğday temini

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden zehirli buğday temin edebilecekleri bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:24
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        Niğde'de tarla faresiyle mücadele
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edebilecekleri bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler arazide yaptığı kontrollerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle tarla faresinin ekili alanlara zarar verdiğini tespit etti.

        Üreticileri arazilerini kontrol ederek tarla faresinin yoğun olduğu bölgelerde mücadele yapması konusunda uyaran ekipler, çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edilebileceğini belirtti.

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