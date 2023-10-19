Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Giriş: 19.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:47
Tarım işçilerinin bulunduğu H.K. idaresindeki 55 ABF 684 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 14 tarım işçisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.