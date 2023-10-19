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        Haberler Gündem Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:47
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        Minibüs devrildi: 20 yaralı
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        Tarım işçilerinin bulunduğu H.K. idaresindeki 55 ABF 684 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 14 tarım işçisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

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        #Niğde
        #haberler
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