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        Haberler Gündem Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'de Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:25
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        Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ikametleri, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 32 kalıp parça ve 6 barutluk, 5 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablo ve yüzük olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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