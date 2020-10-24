Niğde'de tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi

AA

Parıltı'nın, ağzıyla tuttuğu kalem yardımıyla kullandığı tableti bozuldu. Tabletini yaptıramayınca sosyal medyadan yardım talebinde bulunan Parıltı'ya, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu üyeleri, tablet, cep telefonu ve havalı yatak hediye etti.

Parıltı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tablet ve telefonla dış dünyayla bağlantı kurabildiğini belirten Parıltı, şunları kaydetti:

"10 yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Boynumdan aşağısı tutmuyor. Sadece ağzıma aldığım kalemle tablet ve telefonumu kullanabiliyorum. Bütün dünyam telefon ve tablet. Sağlığınızın kıymetini bilin. Biz engellilere acıyarak bakmanızı istemiyoruz. Sadece sevgi ve şefkat gösterilmesi bize yeterlidir. Yılda dışarıya iki kez çıkıyorum. Ama dışarı özlemimi bu tablet ve telefonla gideriyorum. Tablet ve telefonumla oyun oynuyorum, sosyal medyaya giriyorum, haberleri, dizi veya film izliyorum. Bana destek olan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllülerine ve bütün hayırseverlere teşekkür ederim."

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüsü İsmail Tekin de hayırseverlerin yardımıyla Parıltı'nın ihtiyaçlarını giderebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.